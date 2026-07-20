Nach WSG-Abgang: Lawrence wechselt nach Belgien

OH Leuven hat Jamie Lawrence verpflichtet. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt nach zwei Jahren bei der WSG Tirol zum belgischen Erstligisten und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Lawrence wurde im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet und schaffte es dort bis in die zweite Mannschaft. 2022 folgte eine zweijährige Leihe zum 1. FC Magdeburg in die 2. deutsche Bundesliga, 2024 ging es für den Deutschen in die ADMIRAL Bundesliga zur WSG Tirol.

Für die Wattener bestritt der Innenverteidiger insgesamt 66 Pflichtspiele, dabei erzielte er sechs Tore und steuerte zwei Vorlagen bei.