Nach zehnmonatiger Haft in Russland: Griner unterschreibt wieder bei WNBA-Team

Basketball-Star Brittney Griner spielt nach zehnmonatiger Haft in Russland in der kommenden Saison wieder in der Frauen-Profiliga WNBA. Die 32-jährige US-Amerikanerin hat einen Vertrag bei ihrem früheren Team Phoenix Mercury unterschrieben, gab der Club am Dienstag bekannt. Laut übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich um einen Einjahresvertrag.

Griner hatte seit ihrem WNBA-Einstieg 2013 für Phoenix gespielt. Die vergangene Saison hatte sie aber wegen ihrer Verhaftung in Russland verpasst. „Wir werden die Ressourcen unserer Organisation weiterhin nutzen, um sie auf und neben dem Parkett zu unterstützen“, erklärte Jim Pitman, der Generalmanager der Mercury. Die WNBA-Saison beginnt für Phoenix am 19. Mai.

Anfang Februar 2022 war Griner auf einem Moskauer Flughafen festgenommen und später wegen illegalen Drogenbesitzes und angeblich versuchten Schmuggels unter großer medialer Aufmerksamkeit zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Anfang Dezember war sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen den russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen worden.

(APA) / Bild: Imago