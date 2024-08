In Uruguay steht der Betrieb der Profi-Ligen an diesem Wochenende, nachdem Nacional-Verteidiger Juan Izquierdo in einem Copa-Libertadores-Match in Sao Paolo (2:0 für Sao Paulo) am Freitag bewusstlos zusammengebrochen war.

In diesem Zustand wurde der 27-Jährige in die Intensivstation des Albert-Einstein-Krankenhauses gebracht, wo ein unregelmäßiger Herzschlag festgestellt wurde. Nach Information von Nacional sei Izquierdos Zustand stabil, er werde für 72 Stunden beobachtet.

(APA).

Beitragsbild: Imago.