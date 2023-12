Neuschnee sorgt für Probleme: Updates zu den Sonntags-Spielen in der ADMIRAL Bundesliga

Nachdem am Samstag bereits die Partien WSG Tirol gegen Rapid und Salzburg gegen den WAC aufgrund der starken Schneefälle abgesagt werden mussten, wurde nun auch das „Ländle-Derby“ am Sonntag abgesagt. Das gab die Bundesliga am Samstagnachmittag bekannt. Auch bei den zwei weiteren Spielen am Sonntag ist aktuell unklar, ob diese stattfinden können.

In Altach, wo morgen das „Ländle-Derby“ gegen Austria Lustenau stattfinden hätte sollen, ist man den Schneemassen schon am heutigen Samstag nicht mehr hinterhergekommen. Daraufhin wurde entschieden, das Spiel abzusagen. Sky-Informationen zufolge könnte auch das Spiel in Linz zwischen Blau-Weiß und Sturm Graz abgesagt werden. In Linz liegen etwa 20 Zentimeter Neuschnee auf dem Rasen, bis morgen soll keine Besserung einkehren. Einzig in Wien bei der Austria ist man positiv gestimmt, dass das morgige Spitzenspiel gegen den LASK ohne Probleme stattfinden kann.

(Bild: WSG Tirol)