via

via Sky Sport Austria

Der englische Fußball-Zweitligist Wigan Athletic hat sich nach nur zwei Monaten von Teammanager Kolo Toure (41) getrennt.

Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. In neun Pflichtspielen war der frühere Top-Verteidiger ohne Sieg geblieben und in der Liga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Für Toure war es die erste Trainerstation, nachdem er 2017 seine aktive Karriere beendet hatte.

(SID)

