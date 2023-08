Nach zwölf Jahren im Klub: Eigenbauspieler Hajdari verlässt Rapid

Adrian Hajdari verlässt den SK Rapid nach zwölf Jahren und wechselt zu Zweiligist SV Horn. Das gaben die Hütteldorfer am Mittwoch bekannt.

Der 23-jährige Defensivspieler absolvierte für die zweite Mannschaft von Rapid 52 Spiele in der 2. Liga und erzielte dabei zwei Treffer. Zudem kam er in der Saison 2019/20 auch auf zwei Einsätze in der Bundesliga.

Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum Abgang: „Adrian Hajdari hat über viele Jahre hinweg alles für den SK Rapid gegeben und sich auf und neben dem Platz als wichtiger Teil von Rapid II entwickelt. Es ist eine Win-Win-Situation für beide, denn wir können unsere nachkommenden Talente weiter fördern und auf die Jugend setzen und Adrian Hajdari kann weiterhin als Profi seinen Weg in der 2. Liga machen.“

Bild: GEPA