Nachdem Zukunft lange unklar war: Marc Márquez verlängert bei Ducati

Nach vielen Rückschlägen stand die Zukunft von Marc Márquez zeitweise in den Sternen, doch der Spanier fährt weiter. Márquez , zuletzt Sieger bei den Rennen in Ungarn und Tschechien, bleibt dem Ducati-Werksteam durch einen neuen Zweijahresvertrag mindestens bis 2028 erhalten. Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt.

„Ich bin rot“, sagte der 33-Jährige und zeigte sich dankbar. „In unserem ersten gemeinsamen Jahr haben wir um den Titel gekämpft und ihn gewonnen – ein unvergleichliches Ergebnis, das bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige war. Ich fahre weiterhin Rennen, weil ich diesen Sport liebe und noch ehrgeizigere Ziele erreichen möchte.“

Márquez hatte die vergangene Saison, seine erste im Werksteam des italienischen Herstellers, nach dem frühen Titelgewinn wegen einer neuerlichen schweren Verletzung vorzeitig beenden müssen und danach erklärt, über die Fortsetzung seiner Karriere von „Jahr zu Jahr“ entscheiden zu wollen. „Ich weiß, dass ich wegen meines Körpers früher aufhören werde“, sagte der siebenmalige MotoGP-Champion im Frühjahr. Vorerst geht es weiter.

In diesem Jahr verpasste er wegen eines Mittelfußbruchs die Rennen in Le Mans und Barcelona, hat aber inzwischen wieder Titelchancen. Im Balaton Park/Ungarn und in Brünn/Tschechien siegte Márquez überlegen, sein Rückstand zu WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia) beträgt nur noch 40 Punkte.

„Die Vertragsverlängerung mit Marc ist die logische Konsequenz nach den unglaublichen Ergebnissen, die wir gemeinsam in seiner ersten Saison in ‚Rot‘ erzielt haben“, sagte Claudio Domenicali, CEO der Ducati Motor Holding.