Das abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin wird im kommenden Jahr nachgeholt.

Wie die Deutsche Fußball Liga und die Clubs am Dienstag mitteilten, findet die Partie des 13. Spieltags am 24. Jänner 2024 um 20.30 Uhr und damit an einem Mittwoch statt. Das Spiel war wegen winterlicher Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken am vergangenen Wochenende abgesagt worden.