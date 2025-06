Nachrücker für Léon: Los Angeles FC bei Klub-WM dabei

Der Los Angeles FC hat sich den 32. und letzten Startplatz für die Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) gesichert. Nach dem Ausschluss des mexikanischen Fußballmeisters Club León setzte sich Los Angeles im Entscheidungsspiel im heimischen BMO Stadium gegen den mexikanischen Rekordmeister Club América nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 0:0) durch.

Denis Bouanga (115.) erzielte das Siegtor für das Team von Trainer Steven Cherundolo. Brian Rodriguez hatte die Mexikaner in der 64. Minute per Elfmeter in Führung geschossen. In der 89. Minute brachte Igor Jesus mit seinem Ausgleichstor den LAFC um die früheren französischen Weltmeister Hugo Lloris und Olivier Giroud in die Verlängerung.

Los Angeles gegen Chelsea, Experance und Flamengo

LAFC nimmt bei der auf 32 Teilnehmer ausgeweiteten Klub-WM damit den Platz von León in Gruppe D ein. Die Gegner sind der FC Chelsea, Espérance Tunis und Flamengo Rio de Janeiro. Los Angeles ist der dritte Teilnehmer aus den USA neben Inter Miami und Seattle Sounders. Aus Deutschland nehmen Bayern München und Borussia Dortmund bei dem XXL-Turnier teil.

Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA, gratulierte dem 32. Teilnehmer und wünschte „alles Gute für dieses globale, inklusive Turnier“. Durch die Teilnahme an der Gruppenphase hat der US-Klub 9,55 Millionen US-Dollar (umgerechnet 8,42 Millionen Euro) sicher.

Club León hat in José de Jesús Martínez Patino den selben Eigentümer wie CF Pachuca, der ebenfalls für das Turnier qualifiziert ist. Der Besitz mehrerer Fußballklubs in einem Wettbewerb ist laut den Statuten der FIFA untersagt.

(SID) / Bild: Imago