Nacht-Riesentorlauf in Schladming: Die Startliste

Am heutigen Mittwoch (17.45 und 20.45 Uhr) wird erstmals ein Weltcup-Riesentorlauf auf der Schladminger Planai unter Flutlicht ausgetragen. Der Norweger Lucas Braathen wird das Rennen mit der Startnummer eins eröffnen.

Als erster ÖSV-Athlet geht Manuel Feller mit der Startnummer sieben ins Rennen. Danach folgen Stefan Brennsteiner (Startnummer neun), Marco Schwarz (Startnummer 15), Patrick Feurstein (Startnummer 21), Raphael Haaser (Startnummer 24), Roland Leitinger (Startnummer 26), Lukas Feurstein (Startnummer 57) und Joshua Sturm (Startnummer 63).

Der Schweizer Marco Odermatt wird allerdings nicht am Start stehen. Der Gesamtweltcup-Führende habe am Mittwochvormittag das erste Training auf Schnee absolviert, nachdem er sich in Kitzbühel das linke Knie verletzt hatte, sich aber gegen ein Antreten entschieden. Das teilte Swiss-Ski mit. Die kommenden Tage würden zeigen, ob es für die beiden Super-G in Cortina d’Ampezzo am Wochenende reicht oder nicht.

In der Kitzbühel-Abfahrt am vergangenen Freitag hatte sich der Schweizer laut Medienberichten eine Meniskus-Quetschung zugezogen. Odermatt fühle sich zwar bereits besser, wolle aber mit Blick auf die nahe Zukunft kein Risiko eingehen, hieß es aus seinem Umfeld. Der 25-Jährige hat von fünf Riesentorläufen in dieser Saison vier gewonnen, zusätzlich stand er im ersten Alta-Badia-Rennen als Dritter auf dem Podest.

(APA) / Bild: GEPA