Nachtslalom der Damen in Flachau: Die Startliste für den 1. Durchgang

Der heutige Nachtslalom in Flachau (1. Lauf um 18 Uhr, 2. Lauf um 20:45 Uhr) ist auch der letzte vor der WM im Februar in Cortina d’Ampezzo. Im ÖSV-Damenlager sollten Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Chiara Mair fix sein, Platz vier ist noch zu haben. Keinen Qualifikationsstress hat Mikaela Shiffrin, die in Flachau ihren bereits 100. Podestplatz jagt und positive News mitbrachte. Der Athleten-Fonds im Namen ihres verstorbene Vaters hat bereits mehr als 3 Mio. Dollar lukriert.

Das gab die US-Amerikanerin am Vorabend des Flachau-Slaloms gerührt bekannt. Vier Slaloms und drei Riesentorläufe hat Shiffrin seit ihrer Rückkehr in den Ski-Weltcup bestritten. In allen sieben Rennen ist die Amerikanerin in die Top 5 gekommen und hat den RTL in Courchevel gewonnen. In Flachau hat die Amerikanerin große Marken im Visier. Mit vier Siegen wäre sie Flachau-Rekordlerin, außerdem geht sie auf den Riesenwellen der Slalompiste auf ihren 100. Weltcup-Podestplatz los.

“Ich mag diesen Hang. Er ist aber auch interessant. Fährst du gut, fühlst du dich wie die Königin der Welt. Wenn nicht, geht es dir ganz miserabel”, rätselt Shiffrin über den Flachauer Slalomhang auf der Hermann Maier Weltcuppiste mit seinen immer größeren künstlichen Wellen. “Er ist wie eine Hochschaubahn”, meinte die vierfache Slalom-Weltmeisterin, die in Titelverteidigerin Petra Vlhova ebenfalls die größte Konkurrentin sieht.

Während die immer stärker werdende Katharina Liensberger nach elf Slaloms in Serie in den Top-7 sowie zuletzt zwei dritten und zwei zweiten Plätzen fällig ist für ihren ersten Weltcupsieg (“Es wäre wunderschön, wenn es schon hier in Flachau klappen würde”), geht es nach dem Verletzungs-Aus für Bernadette Schild vor allem für Katharina Huber, Franziska Gritsch und die auf dem Comeback befindliche Katharina Gallhuber um die letzte große WM-Chance.

Die Startliste

Nr. Name Land 1 Holdener Wendy SUI 2 Vlhova Petra SVK 3 Mair Chiara AUT 4 Truppe Katharina AUT 5 Shiffrin Mikaela USA 6 Liensberger Katharina AUT 7 Gisin Michelle SUI 8 Dürr Lena GER 9 Wikström Emelie SWE 10 Holtmann Mina NOR 11 Mielzynski Erin CAN 12 Lysdahl Kristin NOR 13 Curtoni Irene ITA 14 St-Germain Laurence CAN 15 Huber Katharina AUT 16 Dubovska Martina CZE 17 Gallhuber Katharina AUT 18 Stjernesund Thea Louise NOR 19 Gritsch Franziska AUT 20 Noens Nastasia FRA 21 Riis-Johannessen Kristina NOR 22 Rossetti Marta ITA 23 Bucik Ana SLO 24 Hector Sara SWE 25 Meillard Melanie SUI 26 Peterlini Martina ITA 27 Hrovat Meta SLO 28 Ando Asa JPN 29 Moltzan Paula USA 30 Tviberg Maria Therese NOR 31 Hilzinger Jessica GER 32 Nullmeyer Ali CAN 33 Della Mea Lara ITA 34 Filser Andrea GER 35 Guest Charlie GBR 36 Lapanja Lila USA 37 O’Brien Nina USA 38 Smart Amelia CAN 39 Gutierrez Mireia AND 40 Forni Josephine FRA 41 Rask Sara SWE 42 Hudson Piera NZL 43 Fermbaeck Elsa SWE 44 Säfvenberg Charlotta SWE 45 Popovic Leona CRO 46 Escane Doriane FRA 47 Stiegler Resi USA 48 Hensien Katie USA 49 Norbye Kaja NOR 50 Hurt A J USA 51 Lorenz Bernadette AUT 52 Slokar Andreja SLO 53 Sporer Marie- Therese AUT 54 Viviani Serena ITA 55 Ostler Martina GER 56 Egger Magdalena AUT 57 Rast Camille SUI 58 Shkanova Maria BLR 59 Gulli Anita ITA 60 Boström Mussener Moa SWE 61 Zimmermann Zoe USA 62 Clement Justine CAN 63 Tkachenko Ekaterina RUS 64 Aronsson Elfman Hanna SWE 65 Ljutic Zrinka CRO 66 Vanreusel Kim BEL 67 Sommerova Elese CZE

(APA) / Bild: GEPA