Nachtslalom in Flachau: Die Startliste im Überblick

Am Dienstagabend steht das nächste Highlight im alpinen Ski-Weltcup der Frauen auf dem Programm: Die Slalom-Stars bestreiten das Nachtrennen in Flachau. Die Startliste im Überblick!

Eröffnet wird der erste Durchgang um 17:45 Uhr von der Schweizerin Wendy Holdener (SUI/1). Gleich im Anschluss kommt Österreichs derzeit beste Slalom-Fahrerin Katharina Truppe (AUT/2). Danach gehen Lena Dürr (GER/3) , Lara Colturi (ALB/4) und Paula Moltzan (USA/5) auf die Piste, bevor es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen den beiden Topfavoritinnen Camille Rast (SUI/6) und Mikaela Shiffrin (USA/7) kommt.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athletinnen: Katharina Huber (15), Katharina Gallhuber (20), Lisa Hörhager (24), Natalie Falch (28), Leonie Raich (52), Franziska Gritsch (55), Valentina Rings-Wanner (62).

Artikelbild: GEPA