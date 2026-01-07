Nachtslalom in Madonna di Campiglio: Die Startliste im Überblick

Heute geht in Madonna di Campiglio bereits zum 72. Mal der legendäre Nachtslalom der Herren über die Bühne. Hier die Startliste im Überblick.

Beim jüngsten Slalom in Alta Badia blieben die ÖSV-Herren hinter den Erwartungen zurück: Kein Österreicher schaffte es in die Top Ten, auch ein Podestplatz ließ bislang auf sich warten. Das soll sich heute beim traditionsreichen „3-Tre-Rennen“ (ab 18 Uhr) ändern.

Insgesamt gehen neun ÖSV-Techniker beim Night-Race an den Start. Eröffnet wird das Rennen vom norwegischen Slalom-Weltcupführenden Timon Haugan. Mit Startnummer zwei folgt Fabio Gstrein als erster Österreicher, danach starten der Brasilianer Lucas Braathen sowie die beiden Norweger Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen. Die Topgruppe komplettieren der Franzose Clément Noël und der Schweizer Loïc Meillard.

Manuel Feller geht mit Startnummer elf ins Rennen, Marco Schwarz folgt mit der 16. Dominik Raschner und Michael Matt starten mit den Nummern 18 und 19. Johannes Strolz hat die Startnummer 28. Joshua Sturm (40), Simon Rueland (45) und Jakob Greber (57) komplettieren das ÖSV-Aufgebot.

Foto: GEPA