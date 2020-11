Nadal beim Masters in Paris im Halbfinale

via

Tennisstar Rafael Nadal hat sich beim Masters in Paris ins Halbfinale gekämpft. Der Weltranglistenzweite aus Spanien bezwang am Freitagabend seinem Landsmann Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:1 und kann weiter auf seinen ersten Triumph beim Hallenturnier in Bercy hoffen.

Der French-Open-Champion hatte zwei Tage zuvor beim Einzug ins Achtelfinale die Schallmauer von 1000 Siegen auf der ATP-Tour durchbrochen. Nadal trifft nun in der Vorschlussrunde auf Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) oder Stan Wawrinka (Schweiz/Nr. 12). Das zweite Halbfinale bestreiten Milos Raonic (Kanada/Nr. 10) und Daniil Medwedew (Russland/Nr. 3).

Nach Nadals Sieg steht zudem fest, dass Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 6) erstmals für das ATP-Finale in London qualifiziert ist. Damit ist das Feld für den Wettbewerb vom 15. bis 22. November komplett.

