Nadal erster Finalist bei Masters-Turnier in Rom

Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) greift beim ATP Masters in Rom nach seinem zehnten Triumph.

Der Sandplatz-König gewann im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka 6:4, 6:4 und steht zum zwölften Mal im Endspiel. Den Finalgegner ermitteln am Abend (ab 18:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – Steame mit dem SkyX-Traumpass) der Weltranglistenerste Novak Djokovic und der Italiener Lorenzo Sonego.

Nadal hatte sich am Freitag mit seinem Sieg im Viertelfinale gegen Alexander Zverev erfolgreich revanchiert. Der Hamburger hatte den Grand-Slam-Rekordchampion aus Mallorca in der Vorwoche in Madrid auf dem Weg zu seinem vierten Masterstitel im Viertelfinale ausgeschaltet.

ROM (ATP-Masters-1000, 2,083 Mio Euro, Sand) – Halbfinale:

Rafael Nadal (ESP-2) – Reilly Opelka (USA) 6:4,6:4

