Nadal erreicht erstes ATP-Halbfinale seit zwei Jahren

Rafael Nadal steht zum ersten Mal seit über zwei Jahren im Halbfinale auf der ATP-Tennis-Tour.

Der Spanier setzte sich beim Sandplatzturnier in Bastad gegen den Argentinier Mariano Navone mit 6:7 (2), 7:5, 7:5 durch. Vier Stunden lang musste sich Nadal gegen den in der Weltrangliste auf Platz 36 geführten Südamerikaner abmühen. Für das erste Finale seit Roland Garros 2022 muss Nadal am Samstag den kroatischen Halbfinal-Debütanten Duje Ajdukovic schlagen.

In den beiden Sätzen, die er für sich entschied, verspielte der Sandkönig jeweils einen Doppelbreak-Vorsprung. Im entscheidenden Satz gewann er zwischen dem 5:2 und dem 5:5 nur fünf Punkte. Die letzten beiden Games dominierte Nadal, der bei den Olympischen Spielen in Paris im Einzel und Doppel antreten will, aber wieder deutlich.

(APA) / Bild: Imago