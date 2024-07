Nadal feiert erfolgreiches Comeback auf der ATP-Tour

Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Rafael Nadal ist in Båstad mit einem Sieg im Doppel in die heiße Phase seiner Olympia-Vorbereitung gestartet. Rund eineinhalb Monate nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open kehrte der 38-jährige Spanier mit einem soliden Erfolg an der Seite des Norwegers Casper Ruud auf die ATP-Tour zurück. Das Duo gewann mit 6:1,6:4 gegen Guido Andreozzi/Miguel Reyes-Varela (ARG/MEX).

Nadal hat die Rasensaison um Wimbledon ausgelassen und nutzt stattdessen das Sandplatzturnier in Schweden als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris. Körperlich fühle er sich „gut, mehr oder weniger okay“, sagte der Spanier. Er habe einen guten Trainingsmonat hinter sich und freue sich, auf Sand zu spielen.

Bei Olympia in Paris will Nadal im Einzel und auch im Doppel an der Seite von Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz aufschlagen. Sowohl im Einzel (2008 in Peking) als auch im Doppel (2016 in Rio de Janeiro mit Marc Lopez). Hat der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger in seiner Karriere bereits die Goldmedaille gewonnen.

Sein bis dato letztes Profi-Match hatte der zuvor lange verletzte Nadal am 27. Mai bei den French Open bestritten. Wo er dem späteren Finalisten Alexander Zverev in drei Sätzen unterlag. Im Einzel trifft er in Båstad am Dienstag zunächst auf den schwedischen Youngster Leo Borg. Den Sohn des früheren Tennisstars Björn Borg.

