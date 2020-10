Nadal gewinnt zum 13. Mal die French Open

“König” Rafael Nadal sackte nach 2:41 Stunden Tennisperfektion überglücklich auf die Knie und jubelte wild auf dem roten Sand von Roland Garros: Der 34 Jahre alte Spanier hat dem Weltranglistenersten Novak Djokovic im Finale der French Open mit einem 6:0, 6:2, 7:5-Sieg eine brutale Lehrstunde erteilt und steht nach seinem 20. Grand-Slam-Triumph nun in der ewigen Bestenliste auf einer Stufe mit dem großen Roger Federer (Schweiz). Djokovic bleibt bei 17 Majortiteln.

“Hier zu gewinnen bedeutet in so einem schweren Jahr alles für mich. Heute denke ich nicht an Roger und die großartigen Zahlen. Roland Garros bedeutet alles für mich”, sagte Nadal zu Beginn der Pokalzeremonie und schickte im Moment des Triumphs auch eine Botschaft an die Menschen, die in aller Welt unter dem Coronavirus leiden: “Wir werden es gemeinsam durchstehen.”

Nadal verteidigte sein Pariser Hoheitsgebiet mit fast außerirdischer Kraft und Präzision und feierte mit seinem 100. Sieg bei dem wichtigsten Sandplatzevent der Welt zum 13. Mal den Titelgewinn. Der Serbe Djokovic durfte bislang nur 2016 in Roland Garros jubeln. Der Tourdominator kassierte gegen Nadal, der ohne Satzverlust im Turnier blieb, seine insgesamt erst zweite Niederlage in diesem Jahr – schmerzhafter hätte sie kaum ausfallen können.

Nadal gegen Djokovic – das ist ein Klassiker. Kein Duell hat in der Geschichte des Profitennis häufiger stattgefunden, schon vor dem 56. Aufeinandertreffen der beiden Branchenriesen schnalzten Experten und Fans in Erwartung eines Spektakels gleichermaßen mit der Zunge. Sie sollten ein denkwürdiges Duell mit einem unglaublichen Nadal sehen.

The King's Speech

"For me winning here another time is I even cannot say a dream. It's something that's out of my better thoughts."@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/OA9P0OvfkQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020