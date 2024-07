Nadal in Båstad mit überzeugendem Sieg gegen Norrie

Rafael Nadal steht beim ATP-Sandplatz-Turnier im schwedischen Båstad im Viertelfinale.

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien besiegte am Donnerstag den Briten Cameron Norrie 6:4,6:4 und machte dabei einen 1:4-Rückstand im zweiten Satz wett. Nadal, der nun auf den Argentinier Mariano Navone trifft, scheint pünktlich vor Olympia wieder in den Rhythmus zu kommen. Der 38-Jährige hatte Wimbledon ausgelassen, um sich auf die Spiele in Paris vorzubereiten.

„Ich habe bisher nicht viel gespielt, daher helfen Matches und Siege wie heute“, erklärte Nadal. „Das ganze Spiel über im Rhythmus zu sein und den Druck auf den Gegner aufrechtzuerhalten, das ist etwas, was ich verbessern muss, weil ich nicht genug gespielt habe.“

Bei den Olympischen Spielen wird Nadal auf jenen Sand zurückkehren, auf dem er 14 Mal die French Open gewonnen hat. Im Doppel spielt er an der Seite von Wimbledonsieger Carlos Alcaraz. Das olympische Tennisturnier findet vom 27. Juli bis 4. August in Roland Garros statt.

(APA) / Bild: Imago