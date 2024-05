Nadal kämpft sich in die zweite Runde von Rom

Rafael Nadal hat bei seiner letzten Teilnahme am ATP-Turnier in Rom trotz zahlreicher Unsicherheiten sein Auftaktmatch gewonnen.

Der Rekordsieger des Masters im Foro Italico besiegte den mutigen belgischen Qualifikanten Zizou Bergs am Donnerstag 4:6, 6:3, 6:4 und trifft nun in der zweiten Runde auf den Weltranglistenneunten Hubert Hurkacz aus Polen. In der Vorbereitung auf seine letzten French Open (ab 20. Mai) war Nadal zuvor beim Masters in Madrid im Achtelfinale gescheitert.

Nadal lag im ersten Satz zunächst 3:1 in Führung, musste diesen aber nach zwei Breaks von Bergs nach 47 Minuten abgeben. Den zweiten Durchgang entschied er trotz einiger Wackler am Ende souverän für sich. Im dritten gelang ihm ein Break zum 2:1, diesen knappen Vorsprung gab er nicht mehr her. Nach fast drei Stunden verwandelte Nadal schließlich seinen ersten Matchball.

(SID)/Bild: Imago