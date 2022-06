Nadal klettert in Weltrangliste auf Rang vier

Rafael Nadal hat sich durch seinen 14. Triumph bei den French Open in der Tennis-Weltrangliste auf Platz vier vorgeschoben. Der 36-Jährige machte durch seinen 22. Grand-Slam-Titel einen Rang gut. Nummer eins der Welt bleibt Novak Djokovic, der im Paris-Viertelfinale gegen Nadal ausgeschieden war. Allerdings wird der Serbe seine Position in kommende Woche abgeben müssen, weil er seine Punkte vom Paris-Titel 2021 verliert. Dann wird wieder der Russe Daniil Medwedew vorne sein.

French-Open-Finalist Casper Ruud aus Norwegen verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz sechs. Bester Österreicher ist Jurij Rodionov als 129., dahinter folgen Dennis Novak (154.) und Dominic Thiem (198.), der neun Plätze gegenüber der Vorwoche verlor.

Bei den Frauen liegt die Polin Iga Swiatek nach ihrem Sieg in Paris weiter souverän an der Spitze, mit fast doppelt so vielen Punkten als Anett Kontaveit. Die Estin löste Barbora Krejcikova als Nummer zwei ab. Die Tschechin war als Titelverteidigern in Frankreich bereits in der ersten Runde ausgeschieden, danach ist sie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Julia Grabher ist als beste Österreicherin 153.

(APA/SID) / Bild: Imago