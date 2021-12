Nadal meldet sich nach Corona-Infektion zurück

via

Nach seiner Corona-Infektion hat sich Rafael Nadal bereit für die Rückkehr auf den Tennisplatz in Australien präsentiert. Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger veröffentlichte am Freitag ein Foto, das ihn im Tennisoutfit im Melbourne Park zeigt.

„Sagt es niemandem… …hier bin ich“, schrieb Nadal versehen mit einem Zwinker-Smiley dazu. Am 20. Dezember hatte der 35-jährige Spanier bekanntgegeben, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Bisher hat Nadal für ein Vorbereitungsturnier auf die Australian Open, das kommende Woche in Melbourne beginnt, gemeldet. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres startet dann am 17. Jänner.

