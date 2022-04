Nadal nach Verletzungspause zurück im Training

Tennis-Star Rafael Nadal ist nach vier Wochen Pause wegen eines Rippenermüdungsbruchs wieder ins Training eingestiegen. Das gab der 35-jährige Spanier auf Twitter bekannt.

Nadal hatte die Blessur nach seiner Finalniederlage am 22. März in Indian Wells gegen Taylor Fritz bekanntgegeben. Nun bereitet sich der 13-fache Paris-Sieger auf das dortige Major-Turnier vor, das in einem Monat beginnt. Davor könnte er bei den Masters-Events in Madrid und Rom aufschlagen.

Artikelbild: Imago