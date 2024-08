Nadal sagt Start bei US Open ab

Tennis-Ikone Rafael Nadal wird nicht an den US Open (26. August bis 8. September – live auf Sky Sport Tennis) teilnehmen.

Der Spanier, der jüngst in Paris seine dritte olympische Medaille verpasst hatte, verkündete seine Entscheidung am Mittwochabend via Kurznachrichtendienst X. „Ich werde die elektrisierenden und besonderen Nachtsessions in New York City am Ashe vermissen“ schrieb der viermalige US-Open-Sieger. „Aber ich glaube nicht, dass ich dieses Mal in der Lage sein werde, hundert Prozent zu geben.“

Der 22-malige Grand-Slam-Champion kündigte dafür aber seine Teilnahme am Laver Cup in Berlin (20. bis 22. September) an. Vor Olympia hatte der 38-Jährige betont, dass er nach den Spielen über seine Zukunft entscheide – zu einem Karriereende äußerte er sich am Mittwoch aber noch nicht.

Nadal war im olympischen Tennisturnier in Paris im Einzel in der zweiten Runde gegen seinen ewigen Rivalen Novak Djokovic ausgeschieden, im Doppel mit French-Open-Sieger Carlos Alcaraz scheiterte der Sandplatzkönig im Viertelfinale. Um überhaupt im Roland Garros starten zu können, hatte Nadal bereit seine Wimbledon-Teilnahme abgesagt.

