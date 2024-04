Nadal steht vor Comeback

Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal steht nach monatelanger Verletzungspause vor seinem Comeback. Laut Angaben der Organisatoren des ATP-Turniers ab kommender Woche in Barcelona, verfolge das Turnier ab 15.4 live auf Sky mit dem Sky X-Traumpass, trifft der Gewinner von 22 Grand-Slam-Turnieren in der katalanischen Metropole in seinem Auftaktmatch auf den Italiener Flavio Cobolli.

Nadal hatte im Vorjahr seine Saison wegen Hüftproblemen vorzeitig beenden müssen, Anfang des Jahres war er in Brisbane im Viertelfinale ausgeschieden und hat seither kein Match mehr bestritten. Mehrere Versuche des 37-Jährigen für eine Rückkehr auf die Tour scheiterten wegen einer Oberschenkelverletzung. Erst zuletzt hatte der Olympiasieger von 2008 seine ursprünglich geplante Teilnahme am laufenden ATP-Masters in Monte Carlo absagen müssen, weil „mein Körper es nicht zulässt“.

Barcelona gilt als wichtiges Vorbereitungsturnier für die French Open (20. Mai bis 9. Juni). Den Grand Slam in Paris hatte Nadal in der Vergangenheit jahrelang dominiert und bereits 14-mal gewonnen.

(SID)/Bild: Imago