Nadal über Causa Djokovic: „Wenn man sich nicht impfen lassen will…“

via

via Sky Sport Austria

Tennisstar Rafael Nadal hat wenig Verständnis für die chaotische Situation rund um seinen Rivalen Novak Djokovic kurz vor den Australian Open. „Ich denke, wenn er wollte, würde er hier in Australien spielen ohne ein Problem. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen, er hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Und es steht jedem frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber dann gibt es Konsequenzen“, sagte Nadal.

Djokovic darf derzeit nicht nach Australien einreisen. Das Visum des Grand-Slam-Rekordchampions war nach dessen Ankunft am späten Mittwochabend (Ortszeit) wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen von den Behörden widerrufen worden, der Serbe befindet sich in einem Quarantäne-Hotel für Einwanderer in Melbourne.

Zwar tue ihm Djokovic auch leid, aber „es gibt Regeln, und wenn man sich nicht impfen lassen will, dann kann man Probleme bekommen“, sagte Nadal und betonte, dass Djokovic „die Bedingungen schon seit vielen Monaten“ kannte: „Das Einzige, was für mich klar ist, ist, dass man, wenn man geimpft ist, bei den Australian Open und überall spielen kann. Und die Welt hat meiner Meinung nach genug gelitten, um die Regeln nicht zu befolgen.“

Nadal war selber bereits mit Corona infiziert und ist „zweimal geimpft worden“. Seine Erkrankung warf ihn in der Vorbereitung auf die Australian Open (ab 17. Januar) zurück. „Ich habe mich sehr müde gefühlt und hatte Fieber“, sagte Nadal nach seinem ersten Match des Jahres in Melbourne. Beim Vorbereitungsturnier auf das Grand-Slam-Highlight gewann er gegen Ricardas Berankis aus Litauen 6:2, 7:5.

Zudem appellierte Nadal im Kampf gegen Corona, der Wissenschaft zu vertrauen. Er glaube daran, „was die Leute, die sich mit Medizin auskennen, sagen. Und wenn sie sagen, dass wir geimpft werden müssen, müssen wir uns impfen lassen.“

(SID)/Bild: Imago