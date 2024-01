Nadal über Thiem: „Sehe ihn nicht in einem Ranking um die 100“

Nach seinem Erstrundensieg gegen Dominic Thiem beim ATP-Turnier in Brisbane hat sich Rafael Nadal zur schwierigen sportlichen Lage des ehemaligen US-Open-Champions geäußert.

Dabei zeigte sich der Spanier zuversichtlich, dass Thiem in der Weltrangliste von seiner aktuellen Position 98 einen großen Sprung nach vorne machen kann.

„Ich glaube, er hat dieses Jahr wieder mit dem Ehrgeiz begonnen, eine erfolgreiche Saison zu spielen und diese auch mit einer besseren Position abzuschließen“, sagte der 22-fache Grand-Slam-Champion am vergangenen Dienstag nach seinem Erstrundensieg gegen Thiem.

HIGHLIGHTS: Nadal gelingt Sieg bei Comeback gegen Thiem

„Sehe ihn auf einer viel höheren Position“

Nadal konnte Thiem bei seinem Comeback nach rund einem Jahr Verletzungspause in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:1 bezwingen. Seinem Kontrahenten traut der Spanier in dieser Saison wieder den Sprung in höhere Regionen der Weltrangliste zu.

„Wenn Dominic gesund bleibt, wird das auch passieren. Wenn er in der Lage ist, Matches zu gewinnen und das Vertrauen in sich selbst wiederzuerlangen, sehe ich ihn nicht in einem Ranking um die 100. Ich sehe ihn auf einer viel höheren Position – ganz ehrlich“, sagte Nadal.

Das ATP-Turnier in Brisbane täglich live & exklusiv bei Sky – streame die Spiele mit dem SkyX-Traumpass!

Bild: Imago