Nadal verpasst auch Masters in Monte Carlo

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal kann auch nicht beim ATP-Masters in Monte Carlo (6. bis 14. April) antreten. „Mein Körper lässt es einfach nicht zu“, begründete der 37-Jährige seine Absage am Donnerstag in den sozialen Medien.

Zuletzt hatte der Spanier schon die Australian Open, das Masters in Indian Wells und das ATP-Turnier in Doha auslassen müssen.

„Auch wenn ich hart arbeite und jeden Tag alles gebe, um wieder an Turnieren teilzunehmen, die für mich sehr wichtig waren, kann ich heute leider nicht spielen“, so Nadal: „Ihr habt keine Vorstellung davon, wie schwierig es für mich ist, diese Events nicht spielen zu können.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Nadal verpasst wichtige French-Open-Vorbereitung

Das Turnier in Monte Carlo ist das erste Masters des Jahres auf Sand und ein wichtiger Teil der Vorbereitungen auf die French Open (20. Mai bis 9. Juni). Den Grand Slam in Paris hatte Nadal in der Vergangenheit nahezu ausnahmslos dominiert und bereits 14-mal gewonnen.

Anfang des Jahres hatte der Olympiasieger von 2008 Probleme mit dem Oberschenkel, 2023 plagte ihn eine Hüftverletzung. Auch in den zwei Jahrzehnten zuvor verhinderten zahlreiche Verletzungen weitere Erfolge des Sandplatzkönigs.

(SID) / Bild: Imago