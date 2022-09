Nadal würdigt Federer: So reagiert die Tennis-Welt auf den Federer-Rücktritt

Mit der Ankündigung seines Karriereendes hat Roger Federer am Nachmittag die Tennis-Welt geschockt. Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal bedauert den Rücktritt seines langjährigen Konkurrenten wie viele andere auch.

Bei Instagram schrieb der Spanier wenige Stunden nach Federers Ankündigung: „Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt.“ Für Nadal (36), der Federer in 40 Duellen 24 Mal bezwang, sei es „ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg“ gewesen, „all diese Jahre mit Dir zu teilen und so viele erstaunliche Momente auf und neben dem Platz zu erleben“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Nadal tritt in der kommenden Woche gemeinsam mit Federer (41) beim Laver Cup in London an. Bei dem Einladungsturnier, das Federer mit seiner Agentur organisiert, sind in Novak Djokovic und Andy Murray die weiteren Spieler der sogenannten „Big 4“ dabei. Federer hatte seinen Abschied nach dem Mannschaftsvergleich zwischen Europa und dem Rest der Welt angekündigt.

Neben dem Spanier reagierten auch zahlreiche andere Tennis-Stars auf den Rückzug Federers:

Wimbledon (Grandslam-Veranstalter): „Roger, wo fangen wir an? Es war ein Privileg, deine Reise zu verfolgen und zu sehen, wie du ein Champion im wahrsten Sinne des Wortes geworden bist.“

Carlos Alcaraz (Weltranglisten-Erster): „Roger war eines meiner Idole und eine Quelle der Inspiration! Danke für alles, was du für unseren Sport getan hast. Ich würde gerne noch mit dir spielen!“

Billie Jean King (frühere Weltranglisten-Erste): „Roger Federer ist der Champion unter Champions. Er hat das kompletteste Spiel seiner Generation und gewann die Herzen von Fans auf der ganzen Welt mit erstaunlicher Schnelligkeit auf dem Platz und einem starken Tennisverstand.“

Thomas Bach (IOC-Präsident): „Roger Federer ist ein Gentleman auf und neben dem Platz – und ein wahrer Olympiasieger. Herzlichen Glückwunsch Roger zu deiner herausragenden Karriere, viel Glück für die Zukunft. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege wieder.“

Juan Martin Del Potro (früherer US-Open-Sieger): „ICH LIEBE DICH, Roger. Danke für alles was du für das Tennis und mit mir gemacht hast. Die Tenniswelt wird nicht mehr dieselbe sein ohne dich.“

Andy Roddick (Wimbledon-Finalgegner Federers 2009): „Cheers Roger. Danke für die gemeinsamen Erinnerungen, mein Freund. Es war mir eine Ehre, Zeit/Erfahrungen auf dem heiligsten Boden unseres Sports mit dir zu teilen.“

Tagesanzeiger (Schweizer Medium): „Mit Roger Federer verliert die Schweiz ihren besten Sportler der Vergangenheit und wohl auch der Zukunft – das Attribut ‚aller Zeiten‘ wäre an dieser Stelle möglicherweise sogar für einmal gerechtfertigt.“

(SID/ APA)

Beitragsbild: Imago