Nadal, Zverev und Tsitsipas beim prestigeträchtigen Turnier in Kalifornien: Das ATP Masters in Indian Wells ab Donnerstag täglich live und exklusiv bei Sky

BNP Paribas Open mit Rafael Nadal, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas

Sky berichtet ab Donnerstag täglich live aus Indian Wells

Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser, Markus Gaupp und Philipp Langosz kommentieren

Am Donnerstag startet das erste sowie zugleich prestigeträchtige und hochdotierte 1000er-Turnier der ATP Tour. Das Indian Wells Masters in Kalifornien kann in diesem Jahr wieder gewohnt im März stattfinden. Neben der neuen Nummer eins Daniil Medvedev gehören Australian-Open-Sieger Rafael Nadal sowie Olympiasieger Alexander Zverev zu den Favoriten auf den Sieg.

Ab Donnerstag überträgt Sky bis zum 20.03. täglich live aus Kalifornien. An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Stefan Hempel, Paul Häuser, Markus Gaupp, Philipp Langosz und Marcel Meinert, der zugleich das Finale am 20. März begleiten wird.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.



Das ATP Masters 1000 in Indian Wells live bei Sky:

Donnerstag, 10.03., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 11.03., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 12.03., ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 13.03., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Montag, 14.03., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 15.03., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 16.03., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Donnerstag, 17.03., die Viertelfinalspiele ab 23:00 Uhr auf Sky Sport Austria 6

Freitag, 18.03., die Viertelfinalspiele ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 19.03., erstes Halbfinale ab 21:00 Uhr, das zweite Halbfinale ab 23.00 Uhr, das Doppelfinale ab 01.00 Uhr, jeweils auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 20.03., das Finale ab 23:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Bild: Imago