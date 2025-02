Tennisprofi Julia Grabher hat auf der WTA-Tour die nächste Auftaktniederlage einstecken müssen.

Die Vorarlbergerin unterlag am Montag (Ortszeit) beim Turnier im mexikanischen Merida der australischen Qualifikantin Maya Joint mit 3:6,2:6. In diesem Jahr war die 28-Jährige, die sich nach einer Handgelenksverletzung zurückkämpft, auch bei den Australian Open, beim Heimturnier in Linz sowie in Cluj in der ersten Runde ausgeschieden.

(APA)

Bild: GEPA