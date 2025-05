Nächste Bestzeit für McLaren: Norris im dritten Training vorne

Formel-1-Vizeweltmeister Lando Norris hat sich rechtzeitig vor dem Qualifying in Imola in Topform präsentiert und seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri erstmals an diesem Wochenende geschlagen.

Im dritten Training am Samstag drehte der Engländer die beste Runde, er war eine Zehntelsekunde schneller als der Australier Piastri. Erster Verfolger der McLaren-Überflieger war Champion Max Verstappen (Niederlande), der in seinem Red Bull einen geringeren Rückstand hatte als noch am Freitag.

Ferrari und Mercedes können nicht mithalten

Ferrari dagegen konnte erneut nicht mit der Spitze mithalten. Charles Leclerc (Monaco) wurde Fünfter, Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England) gar nur Zehnter. Ein kleiner Trost für die italienischen Fans: Der im nahen Bologna geborene Kimi Antonelli fuhr im Mercedes auf Platz vier, er war allerdings mehr als eine halbe Sekunde langsamer als Norris. Für Antonellis englischen Teamkollegen George Russell genügte es nur zu Rang acht.

Verstappen dagegen scheint im Zusammenspiel mit seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. Nachdem er am Vortag vier Zehntel hinter McLaren gelegen hatte, halbierte er diesmal seinen Rückstand. Am Ende fehlten ihm 0,181 Sekunden auf Norris und 0,081 auf Piastri.

Piastri hatte am Freitag beide Sessions als Schnellster beendet. Der australische WM-Führende betonte jedoch, er sei sich sicher, dass das Duell um die Pole nicht nur zwischen ihm und Norris stattfinde.

