Nächste Biereth-Show: Monaco gewinnt gegen Stade Reims

Mika Biereth ist in der französischen Ligue 1 weiter nicht zu stoppen. Der frühere Sturm-Graz-Angreifer schoss seinen neuen Club AS Monaco am Freitag mit seinem bereits dritten Dreierpack im siebenten Ligaeinsatz im Alleingang zu einem 3:0 gegen Stade Reims.

Der 22-jährige Däne traf in der 34., 39. und 51. Minute und hält bereits bei zehn Toren für Monaco. Das Team von Trainer Adi Hütter landete den vierten Ligaheimsieg in Folge und schob sich vorerst auf Tabellenplatz vier.

(APA) Foto: GEPA