Nächste Derby-Pleite: Arsenal verliert auch bei Fulham – Tottenham souverän

Der FC Arsenal hat kurz vor dem Jahreswechsel die zumindest vorübergehende Rückkehr an die Tabellenspitze der englischen Premier League verpasst. Die Gunners unterlagen an Silvester beim FC Fulham mit 1:2 (1:1) und beendet 2023 mit 40 Punkten auf Platz vier.

Drei Tage nach dem 0:2 gegen West Ham United war es für Arsenal die nächste Derby-Pleite. Spitzenreiter FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp (42 Punkte) können am Neujahrstag im Heimspiel gegen Newcastle United auf fünf Zähler Vorsprung davonziehen. Aston Villa (2./42) hatte bereits am Samstag 3:2 gegen den FC Burnley gewonnen, der mit Arsenal punktgleiche Tabellendritte Manchester City hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Im Craven Cottage ging Arsenal zwar durch Bukayo Saka (5.) früh in Führung, Raul Jimenez (29.) und Bobby De Cordova-Reid (69.) drehten aber das Spiel.

Tottenham siegt souverän

Auch Tottenham feierte einen gelungenen Jahresabschluss. Im eigenen Stadion setzten sich die Spurs dank der Treffer von Pape Sarr (9.), Heung-Min Son (71.) und Richarlison (80.) gegen Bournemouth durch. Das Tor für die Gäste erzielte Alex Scott (84.).

