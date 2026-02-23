Nächste Eskalationsstufe! Vinicius Jr. wird von Fans massiv beleidigt

Nur wenige Tage nach dem Rassismus-Vorfall um Vinicius Junior wurde der Real-Star von Osasuna-Anhängern heftig beleidigt.

Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht: Wohl kaum ein Fußballer auf der Welt polarisiert so sehr wie Real-Star Vinicius Junior. Der Brasilianer fällt regelmäßig mit grenzwürdigen Aktionen auf und neben dem Rasen auf und muss bereits seit Jahren immer wieder massive Anfeindungen über sich ergehen lassen. Zuletzt hatte das CL-Spiel bei Benfica hohe Wellen geschlagen, als der Real-Superstar von seinem Gegenspieler Gianluca Prestianni wohl rassistisch beleidigt wurde.

Höhepunkt der Anfeindungen gegen Osasuna

Die UEFA leitete Ermittlungen gegen den Benfica-Profi ein, wenige Tage später sorgte nun jedoch bereits der nächste Vorfall für Entsetzen. So erreichten die Beleidigungen gegen Vinicius bei der Real-Pleite gegen Osasuna am zurückliegenden Samstag ihren traurigen Höhepunkt. Einige Anhänger des La-Liga-Klubs wünschten dem 25-Jährigen angeblich den Tod und riefen „Vinicius, stirb“. Die spanische Liga bestätigte bereits, dass auch dieser Vorfall untersucht wird.

Laut Angaben der höchsten spanischen Liga wurde Vinicius seit Oktober 2021 bereits 27 Mal zum Opfer rassistischer Anfeindungen.

