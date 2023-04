Nächste Haaland-Show: City bei Generalprobe souverän

Manchester City ist in der englischen Fußball-Premier-League bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Arsenal herangekommen. Der Titelverteidiger feierte gegen den Vorletzten Leicester City einen 3:1-Heimsieg, wobei einmal mehr Erling Haaland im Mittelpunkt stand. Damit sind die Skyblues vor dem zweiten Viertelfinal-Duell am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame die Königsklasse mit Sky X) seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen.

Nach der Führung durch John Stones (5.) erzielte der Norweger einen Doppelpack (13./Elfmeter, 25.) und steht damit in der laufenden Saison bei 47 Pflichtspieltoren für ManCity.

In der Meisterschaft hält der Angreifer bei 32 Treffern. So viele schaffte in einer Premier-League-Spielzeit mit 38 Runden nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18. Den Liga-Rekord halten Andy Cole (1993/94) und Alan Shearer (1994/95) mit jeweils 34 Toren. Damals wurden in einer Saison allerdings 42 Runden absolviert.

Möglicherweise hätte Haaland schon gegen Leicester zu Cole und Shearer aufschließen können, Pep Guardiola tauschte seinen Starspieler aber zur Pause aus. Auch Stammakteure wie Kevin de Bruyne, Rodri, Stones oder Jack Grealish verließen im Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel gegen die Bayern am Mittwoch früher den Platz, Ilkay Gündogan wurde überhaupt geschont.

