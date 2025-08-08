Nächste Last-Minute-Pleite für Klose – Darmstadt an der Spitze

Darmstadt 98 hat die Sorgen von Miroslav Klose vergrößert und sich zumindest für eine Nacht an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschoben.

Dank eines späten Treffers gewannen die Lilien mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg und legten mit der vollen Ausbeute von sechs Punkten einen perfekten Start hin. Für Kloses Nürnberger war es dagegen die zweite Niederlage.

Nach der Last-Minute-Pleite bei der SV Elversberg (0:1) verpasste Kloses Elf die erhoffte Reaktion, vor allem offensiv enttäuschte Nürnberg – und kassierte erneut spät einen Gegentreffer. Die Darmstädter von Trainer Florian Kohfeldt trafen durch Killian Corredor (90.+4) aus dem Nichts, nachdem sie zum Auftakt ein Ausrufezeichen gegen den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum (4:1) gesetzt hatten.

Glückloses Paderborn stolpert in Münster

Nach dem Last-Minute-Sieg zum Auftakt hat der SC Paderborn seine Ambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mit dem nächsten Dreier unterstreichen können. Bei Preußen Münster gab das Team des neuen Trainers Ralf Kettemann am Freitagabend eine Führung aus der Hand und kam nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, die Gastgeber verzeichneten dagegen ihren ersten Punktgewinn.

Luis Engelns brachte den SCP mit seinem ersten Zweitliga-Tor in Führung (23.), Jano ter Horst glich aus (61.). Danach blieb Paderborn am Drücker der Lucky Punch gelang aber nicht mehr.

(SID) Foto: Imago