Nächste Leihe: Bayern-Talent Zvonarek wechselt in die Schweiz

Der FC Bayern verleiht sein Nachwuchstalent Lovro Zvonarek für die kommende Saison an Grasshopper Zürich. Der 20 Jahre alte kroatische Offensivspieler soll beim Schweizer Erstligisten „seine nächsten Schritte machen und auf noch mehr Spielzeiten kommen“, sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund.

Zvonarek war in der vergangenen Saison an den österreichischen Meister Sturm Graz ausgeliehen und kam dort unter anderem auf sechs Einsätze in der Champions League. Für die Profimannschaft des FC Bayern spielte der kroatische U21-Nationalspieler bislang 161 Minuten in der Bundesliga.

Am 12. August gibt es bereits ein Wiedersehen: Im Rahmen seiner Vorbereitung tritt der FC Bayern zu einem Testspiel bei den Grasshoppers an.

(SID)/Bild: GEPA