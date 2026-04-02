Nächste Machtdemonstration: Barca-Frauen stürmen ins CL-Halbfinale

Die Fußballerinnen des FC Barcelona sind mit der nächsten Machtdemonstration ins Halbfinale der Champions League gestürmt und fordern dort den deutschen Double-Gewinner Bayern München.

Gegen Real Madrid gewann der Vorjahresfinalist und Topfavorit das Rückspiel des Clásico-Viertelfinales im Camp Nou mit 6:0 (4:0). Schon das Hinspiel hatten die Katalaninnen deutlich mit 6:2 gewonnen.

Die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas (8.) in ihrem 500. Spiel für Barcelona, Caroline Graham Hansen (15.), Irene Paredes (27.) und die frühere Wolfsburgerin Ewa Pajor (34.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Graham Hansen (55.) und Esmee Brugts (74.) sorgten für den Endstand.

Am 25./26. April und 2./3. Mai kommt es für Barca nun erneut zum Duell mit den Münchnerinnen, die durch einen 2:1-Erfolg gegen Manchester United am Mittwoch erstmals seit fünf Jahren ins Halbfinale der Königsklasse eingezogen waren – und gewarnt sind. In der Ligaphase im Oktober hatte Barcelona den deutschen Meister mit 7:1 gedemütigt.

(SID) / Artikelbild: Imago