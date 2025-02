Nächste Niederlage: Doncic kommt bei Lakers nicht in Fahrt

Luka Doncic kommt nach seinem Megawechsel zu den Los Angeles Lakers weiter nicht in Fahrt. Der slowenische Superstar unterlag an der Seite von Ausnahmekönner LeBron James mit seinem neuen Team den Charlotte Hornets 97:100. Die Lakers sind aktuell Fünfter in der Western Conference.

Lakers-Coach J.J. Redick sprach nach der Partie gegen die bislang wenig erfolgreichen Hornets von einem weitestgehend „ziemlich schlechten“ Spiel seiner Mannschaft. „Einiges davon war zu erwarten. Teilweise war es Nachlässigkeit, einiges war schlechte Ausführung“, so Redick: „Ich denke, unser Kampfgeist war gut genug, um zu gewinnen – wir waren nur offensiv 90 Prozent des Spiels lang wirklich schlecht.“

Doncic kam auf 14 Zähler und blieb auch im dritten Spiel für sein neues Team unter seinen Möglichkeiten. James war mit 26 Punkten der beste Scorer von L.A. Doncic war Anfang Februar in einem der spektakulärsten Trades in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Dallas Mavericks zu den Lakers gewechselt.

(SID)/Beitragsbild: Imago