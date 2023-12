Nächste Niederlage für Daniliuc und Salernitana

ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc muss mit seinem Klub US Salernitana die nächste Niederlage hinnehmen. Der Verein aus Salerno verlor am 16. Spieltag der italienischen Serie A bei Atalanta Bergamo 1:4.

Die Partie begann dabei denkbar gut für die Gäste. Lorenzo Pirola brachte Salernitana in der zehnten Minute mit 1:0 in Front. Atalanta schlug unmittelbar nach Seitenwechsel per Doppelschlag zurück und drehte durch Luis Muriel (47.) und Mario Pasalic (53.) die Partie. Charles De Ketelaere stellte in der 83. Minute auf 3:1 und Aleksey Miranchuk legte in der 90. Spielminute das 4:1 nach.

Verteidiger Daniliuc stand in der Startelf und wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Salernitana ist mit acht Punkten Tabellenschlusslicht. Atalanta Bergamo hält bei 26 Zählern und ist Siebenter.

Bild: Imago