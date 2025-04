Nächste Niederlage: Rossi und Minnesota weiter in Formkrise

Die Minnesota Wild haben sich den New Jersey Devils in der NHL auch auswärts geschlagen geben müssen.

Zwei Tage nach dem 2:5 daheim unterlag das Team von Marco Rossi am Montag 2:3 nach Penaltyschießen. Rossi blieb ohne Scorerpunkt, in den jüngsten zehn Partien gelangen dem Vorarlberger nur ein Tor und ein Assist. Minnesota kassierte die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen, der Vorsprung im Wildcard-Rennen um die Play-off-Plätze beträgt aber noch sechs Punkte.

(APA) / Artikelbild: Imago