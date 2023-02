Nächste ÖSV-Medaille? Die Startliste für den Riesentorlauf der Herren

via

via Sky Sport Austria

Holt sich der ÖSV bei der Ski-WM in Courchevel die nächste Medaille? Im Riesentorlauf der Herren geht Weltcupleader Marco Odermatt als großer Favorit gleich mit der Startnummer eins ins Rennen. Der Schweizer hat in dieser Saison bis auf ein Rennen immer gewonnen, wenn er am Start stand.

Ein Herausforderer ist Henrik Kristoffersen, der 2019 bereits Riesentorlauf-Weltmeister war und direkt nach Odermatt startet. Für die österreichische Mannschaft folgen Marco Schwarz mit Startnummer drei, Manuel Feller mit Startnummer fünf, Stefan Brennsteiner (Startnummer 14) und Raphael Haaser (18).

ÖSV-Star Manuel Feller hatte bislang bei Großereignissen im Riesentorlauf allerdings wenig Glück. Bei drei Weltmeisterschaften und zwei Olympia-Teilnahmen schaffte er es nur einmal als 15. in die Wertung.

Die ersten 30 Starter im Überblick

Bild: GEPA