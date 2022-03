Nächste Pleite für Edmonton und Draisaitl

via

Sky Sport Austria

Eishockeystar Leon Draisaitl steuert mit den Edmonton Oilers in die erste kleinere Krise unter dem neuen Coach Jay Woodcroft. Das 1:3 bei den Calgary Flames bedeutete für die Kanadier die dritte Pleite in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

„Wir haben ein ordentliches Spiel gezeigt“, sagte Draisaitl“, „aber wir werden nicht oft gewinnen, wenn wir nur ein Tor machen. Im Angriff ist uns nicht genug eingefallen.“ Die Einstellung sei nicht das Problem: „Wir hauen alles rein.“

Für die Oilers, Vierter der Pacific Division, war es ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Play-off-Teilnahme. Draisaitl konnte in 24 Minuten Eiszeit keine Akzente setzen.

NHL-Highlights vom Montag:

Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 4:5

Boston Bruins – Los Angeles Kings 2:3 n.V.

Buffalo Sabres – Florida Panthers 1:6

New York Islanders – Colorado Avalanche 4:5

Bild: Imago