Nächste Pleite für Guardiola! Leverkusen siegt bei ManCity

Bayer Leverkusen hat beim englischen Topteam Manchester City für eine große Überraschung gesorgt.

Die Rheinländer gewannen am fünften Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 2:0 (1:0) beim Starensemble von Teammanager Pep Guardiola und holten damit einen unerwarteten Dreier im Kampf um die K.o.-Phase. Alejandro Grimaldo (23.) und Patrik Schick (54.) erzielten die Treffer.

Leverkusen geht mit acht Zählern auf dem Konto in die abschließenden drei Spiele. Zunächst wartet Newcastle United mit Nationalstürmer Nick Woltemade (10. Dezember), zu Beginn des neuen Jahres geht es für das Team von Trainer Kasper Hjulmand dann noch gegen Olympiakos Piräus und den FC Villarreal.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Alejandro Grimaldo (23.)

0:2 Patrik Schick (54.)

(SID) / Bild: Imago