Nächste Pleite! Schalke unterliegt auch Karlsruhe

Schalke 04 schlittert in Deutschland bereits zu Beginn dieser Zweitliga-Saison immer tiefer in eine Krise.

Die Königsblauen kassierten durch das 0:2 (0:1) beim Karlsruher SC den nächsten Rückschlag und stecken schon nach fünf Spieltagen im Tabellenkeller fest. Nach dem öffentlichen Streit mit Kaderplaner Ben Manga wächst auch aufgrund der sportlichen Misere der Druck auf Trainer Karel Geraerts.

Während der KSC durch den Sieg im Wildpark zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernahm, warten die Schalker seit dem Auftakterfolg gegen Eintracht Braunschweig (5:1) auf den nächsten Dreier. KSC-Profi Budu Siwsiwadse (45.+3/73.) verschärfte mit seinen Treffern die Lage in Gelsenkirchen.

Münster rettet Punkt gegen Paderborn

Aufsteiger Preußen Münster muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga warten, hat aber dank starker Moral und Doppelpacker Joshua Mees einen umjubelten Punkt gerettet. Am fünften Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann gegen den ungeschlagenen SC Paderborn zu einem spektakulären 3:3 (1:1).

Während die Gäste aus Ostwestfalen den zumindest vorläufigen Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpassten, kletterte Münster mit zwei Zählern zunächst auf einen Nichtabstiegsplatz.

Mees (19.) brachte Münster per Kopf erstmals in dieser Spielzeit in Führung. Doch Filip Bilbija (37.) und Raphael Obermair (47.), der in der Saison 2018/19 bei Sturm Graz aktiv war, drehten die Partie für die überlegenen Gäste, ehe Münster den Druck erhöhte und durch Holmbert Aron Fridjonsson (78.) zum Remis kam. Paderborn konterte durch Ilyas Ansah (85.), ein weiterer wuchtiger Kopfball von Mees fand aber in der Nachspielzeit (90.+1) den Weg ins Netz – Pelle Boevink im SCP-Tor schien sich allerdings verschätzt zu haben und reagierte nicht auf den Ball.

(SID/Red).

Beitragsbild: Imago.