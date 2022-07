Nächste Provokation! Verstappen schlägt gegen Hamilton zurück

Hamilton lobt Leclerc & stichelt gegen Verstappen

„Charles hat einen tollen Job gemacht. Was für ein großartiger Kampf. Er ist sehr vernünftig gefahren und hat sich damit deutlich von dem unterschieden, was wir letztes Jahr erlebt haben. In Copse zum Beispiel sind beide von uns ohne Probleme durchgekommen.“

Ein deutliches Anspiel auf den Grand Prix im Vorjahr, wo Hamilton in der Hochgeschwindigkeitskurve mit Verstappen kollidierte. Aus Sicht des 37-jährigen Briten habe der Red-Bull-Pilot die Schuld am Crash getragen, da er ihm nicht ausreichend Platz gelassen habe. Daher sei das Duell mit Charles Leclerc um den Podiumsplatz in Silverstone 2022 viel „vernünftiger“ gewesen als der Zweikampf mit Verstappen im Vorjahr.

Verstappen schlägt verbal gegen Verstappen zurück

Eine Woche später im Rahmen des aktuell stattfindenden GP von Österreich hat Verstappen nun verbal gegen Hamilton zurückgeschossen, nachdem er auf die Aussagen des siebenmaligen Weltmeisters angesprochen wurde.

„Ich finde es schön, dass man offensichtlich mit 37 auch noch lernen kann, wie man den Scheitelpunkt einer Kurve trifft. Er lernt dazu, und das ist positiv. Das ist auch ein schönes Zeichen für alle jungen Fahrer, die jetzt wissen, dass man auch mit 37 noch was lernen kann.“

Damit spielt der Niederländer ebenfalls auf den letztjährigen Unfall an, an dem aus seiner Sicht Hamilton ganz klar die Schuld trug. Der Brite hätte damals nicht den Scheitelpunkt der Kurve erwischt, sondern sei zu weit nach außen gefahren und hätte so die Kollision der beiden provoziert. „Gut, dass er den Scheitelpunkt jetzt gefunden hat. Auf den Bildern kann man eindeutig sehen, dass seine Linie eine andere war als letztes Jahr.“

