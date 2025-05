Nächste Runde im Abstiegskampf: Die Qualigruppe HEUTE LIVE bei Sky

Alle Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag ab 16:00 Uhr live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Alfred Tatar & Thomas Silberberger am Samstag

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

Am Samstag geht in der Qualifikationsgruppe der Kampf gegen den Abstieg in die nächste Runde. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 31. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Kampf gegen den Abstieg in der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky

Nachdem der LASK am vergangenen Spieltag erstmals in der Qualifikationsgruppe Punkte liegen gelassen hat, reisen sie am Samstag zum abstiegsbedrohten GAK. Für die Grazer wäre ein Sieg gegen die Linzer im Abstiegskampf von großer Bedeutung. Wer das Duell für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich empfängt Altach das neue Tabellenschlusslicht Austria Klagenfurt. Für die Kärntner ist verlieren verboten, ansonsten haben sie den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Im dritten Spiel der Qualifikationsgruppe empfängt Hartberg die WSG Tirol. Mit einem Sieg könnten die Tiroler ihre Abstiegssorgen hinter sich lassen. Fans können diese Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen.

Ab 16:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und die Sky Experten Alfred Tatar & Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf die Begegnungen der Qualifikationsgruppe ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 10 Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Darüber hinaus können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. Mai 2025

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

Grazer AK 1902 – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – SK Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Alfred Tatar & Thomas Silberberger

