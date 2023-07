Nächste Runde im Kane-Poker: FCB-Bosse fliegen nach London

Der FC Bayern gastiert seit Dienstag in Asien, um die Werbetrommel zu rühren. Doch einige Bosse flogen nicht mit. Ziel: Die Verhandlungen im Werben um Harry Kane weiter zu intensivieren. Am Freitag könnte es konkreter werden.

Am Montag hob der FC Bayern in Richtung Tokio/Japan ab. Ein Teil der Chefetage um Präsident Herbert Hainer, den stellvertretenden Vorstandsboss und Finanzvorstand Dr. Michael Diederich, Vorstands-Mitglied Andreas Jung, sowie der 1. Vizepräsident Prof. Dr. Dieter Mayer waren mit an Bord.

Nicht im Flieger: Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Marco Neppe, seines Zeichens Technischer Direktor. Der Grund: Im Werben um Wunschsstürmer Harry Kane wird es am Freitag heißer.

Treffen mit Spurs-Boss Levy in London

Vorstandsboss Dreesen und Neppe fliegen nach London und wollen sich mit Spurs-Boss Levy persönlich unterhalten, um erneut über einen Kane-Wechsel zu verhandeln.

Bericht: Tottenham-Eigner fordert sofortigen Kane-Verkauf

Ehrenpräsident Uli Hoeneß und die Teilnehmer des Transfer-Ausschusses wollen den Transfer zeitnah finalisieren. Kane ist sich mit den Bayern über einen Langzeitvertrag einig. Zuletzt lehnte Tottenham ein Angebot von 80 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen ab.

Nach Berichten des Telegraph und der Daily Mail am Montag hat Spurs-Eigner Joe Lewis Tottenham-Boss Daniel Levy angewiesen, den Stürmer in diesem Sommer zu verkaufen, falls der sich weigert, einen neuen Vertrag in London zu unterzeichnen. Diese Möglichkeit geben ihm auch die Bayern – und das vielleicht sogar an seinem 30. Geburtstag, den er am Freitag feiert.

