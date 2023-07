Nächste Runde im Walker-Poker: Spieler sucht Gespräch mit Guardiola

Das Werben um Manchester-City-Star Kyle Walker geht in die nächste Runde: Nach Sky Informationen möchte der englische Nationalspieler bis Dienstag (18. Juli 2023) – einen Tag nach dem Trainingsauftakt – persönlich mit Teammanager Pep Guardiola gesprochen haben.

Wie Sky bereits am Freitag exklusiv berichtet hat, steht Walkers Zusage an den FC Bayern weiterhin. Der englische Nationalspieler möchte bei den Bayern einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Auch das Gehalt ist bereits ausverhandelt.

Verhandlungen werden nächste Woche aufgenommen

Nach Sky Informationen wollen die Münchner in der kommenden Woche Verhandlungen mit den Cityzens aufnehmen. Die Parteien rechnen derzeit mit einer Ablöse um die 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Der Deutsche Meister will Walker an die Isar lotsen – und zwar unabhängig davon, ob Benjamin Pavard oder auch Noussair Mazraoui den Klub noch verlassen. Trainer Thomas Tuchel ist ein großer Fan, will den Führungsspieler in seinem Team haben und sieht in Walker die Optimalbesetzung für den rechten Schienenspieler, falls die Dreierkette zum Einsatz kommt.

Eine komplette Einigung bis zum Start der Asien-Reise am 24. Juli ist aber unwahrscheinlich.

(Red.)

Bild: Imago